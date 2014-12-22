Плагины для текстового редактора на dojo

Нужно доработать скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный но инструкция в исходнике для DLE. Открыт для других идей относительно задания. Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. От вас пожалуйста стоимость и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам редактор: http://demos.dojotoolkit.org/demos/editor/demo.html
1) Плагин выпадающий список с заголовками (аналог Format, но там только заголовки h1-h6)
2) Плагин очищающий код от лишних html тегов, лишними тегами являются все, кроме небольшого списка разрешеных тегов.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://vasha-kartina.ru/balzakovsky_portret.html Необходимо сделать, чтобы фотографии загружались в фотогалерею массово, т.к.в dle нужно прописывать путь к каждой фотографии вручную, что очень долго когда фотографий очень много. Например, выбрать папку с фотографиями на сервере, и оттуда автоматически загрузятся все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист, который может формы обратной связи на лендинге прикрупить к Битриксу, для того, чтобы заявки с лендинга приходили не на почту (как обычно) а подтягивались в профиль в Битриксе. Оплата договорная.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте http://lr001.ru Сверху "Авторизация". При клике на ссылку Логин / Пароль и попытке ввести данные, форма скрывается. Вообще всплывающая форма работает как-то не нормально. Необходимо настроить адекватность формы входа на сайт. Сроки: сегодня (22.12.2014) Цена: 300 руб.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10000
Требуется создание сайта под ключ, с тендерной системой покупокЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Так как мой программист потерялся, выкладываю задание здесь. Необходимо поменять элементы оформления сайта на новогодние, они уже залиты на фтп, но на всякий случай вот архив: http://yadi.sk/d/DBzmA6us1SHAC Сайт на самописном движке SiteX7 ...Завершен9 лет назад
Сайт www_zholsapa_kz 1. В казахской версии сайта посыпались блоки, их нужно сделать ровными, как в русской, верно? 2. Также в казахской версии сайта исчезла нижняя часть сайта - подвал, серая, ее надо вернуть. 3. В ...Завершен9 лет назад
- $10
Тех задание 5 1)Исправить заголовок: МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТА БЕЛЬЯ+УДОБНАЯ ФОРМА ХРАНЕНИЯ ДОМА 2)Фон таймера и формы заявки сделать таким по цвету, чтобы текст хорошо читался 3)Эту строку текста в блоке «Почему у нас» заменить на этот текст: ...Завершен9 лет назад
Простая страница index.php, уже сверстанная, кроме поля ввода. См. приложенный скриншот. Надо выводить курс доллара к рублю. Данные брать из этих, или любых других источников: https://openexchangerates.org/signup/free http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=SXML Чтобы страница обновлялась 1 раз в час. Переменные я пометил на скриншоте. Это: - ...Завершен9 лет назад
Задача по программированию: Разработать простой веб-портал, позволяющий небольшому коллективу обмениваться документами и менеджерам проводить административный учёт. Разработан на сервер-сайд, то есть процессы, задействующие системные ресурсы, исполняются по максимальной возможности на сервере, а браузер получает минимальный статический гипертекст. Для внедрения программного ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад