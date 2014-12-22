Сделать Drag в bxslider( javascript)

Нужно доработать скрипт плейлиста. Исходник и тех задание в приложении. Скрипт кроссплатформенный но инструкция в исходнике для DLE. Открыт для других идей относительно задания. Возможна реализация тз частично по отдельным пунктам. От вас пожалуйста стоимость и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт http://orelpro.ru/tvc/ необходимо сделать скрол мышкой - схватил за картинку перетащил ее на 4 картинки - скрол сработал
ipnone и ipad тоже толжны работать( сейчас там работает плугин mousewheel) - мы его отключим, когда вы сделаете драг адн дроп
Спасибо
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