Javascript c поддержкой iframe.

На существующем проекте на MeteorJS, необходимо выполнить ряд задач по расширению функционала (например. баланс пользователя, удалить аккаунт, поменять структуру категорий и т.п. + админка).
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Ищу качественного програмиста, способного осуществлять не сложные задачи.
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