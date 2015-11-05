Сохранять корзину после обновления страницы Joomshopping

Есть готовый сайт. Нужно просто залить мою инфу. med22site.tk Получается, будет так. Страница "О нас" Страница "Врачи" И там будет 4 подпункта, имена врачей. Нажав на них, мы должны страницу с именем врача, и 3-4 предложении ...