Исправить баг в интернет-магазине Magento

Обнаружился баг - частично не работает корзина и оформление заказа.

При нажатии на кнопку "Купить" из страницы товара, товар не добавляется в

корзинку, загрузка висит бесконечно. Если товар добавить с главной

страницы или из списка товаров, то добавляется.

Примерно тоже самое происходит с оформлением заказа. Если товар

добавился в корзину и сразу перейти к оформлению заказа - переход

происходит, если отложить оформление на потом то уже не переходит и

загрузка так же висит.

Сайт - http://black-red.com.ua/

Пишите к заявке срок и цену.