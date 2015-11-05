Доработать плагин CubePoints для WordPress

Добрый день. Мне нужно решение для удаленного тестирования сотрудников и кандидатов. Требования: 1. Ответы на вопросы ограничены по времени; 2. По окончанию теста автоматическое отправление результатов на корпоративную почту (согласие на обработку данных принимается в начале теста); 3. Приглашение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система вознаграждения сотрудников
1. Вознаграждение производится в звездах. 3 типа:Бронза, Серебро, Золото.
2. Права на вознаграждение сотрудников у несколькихпользователей (список)
3. Сделать возможность вознаграждать группу пользователей,группы должны быть заранее созданы, при вознаграждении останется только выбрать
нужную группу.
4. Сделать возможность вознаграждать каждогосотрудника в группе, для удобства:
Пример: имеется группа пользователей - «Маркетинг» Петров, Иванов, Сидоров,
Вознаграждаем группу 3 бронзовыми звездами, в итоге каждый пользовательполучит по одной звезде.
5. Каждый сотрудник может дарить свои звездыдругому сотруднику либо группе.
6. Должна вестись история вознаграждения, кто комуотправил и комментарий за что.
7. Сделать оповещение при вознаграждении «Вамназначена звезда»
8. Сделать виджет для просмотра и управления своимизвездами:
Имя пользователя.
Количество неактивных звезд. (Звездыдолжны быть в картинках)
Количество активных звезд. (Звездыдолжны быть в картинках)
Подарить (При нажатии накнопку открывается окно где можно найти пользователя, введя имя или фамилию по
Русски, и ввести количество звезд для отправки, и комментарий за что)
Достоин награды (ссылка либона гугл форму, либо форму на wordpress,где пользователь может заполнить:
ФИО – заполняется автоматически (берется из текущей сессии)
Должность
Кто достоин
За что
Сколько
Обратная связь
Просмотреть топ 10 пользователей
Просмотреть историю вознаграждения
Вознаграждение (Для тех, укого есть доступ вознаграждать пользователей)
9. Каждую неделю начислять каждому сотрудникубронзовую звезду, звезда должна быть не активной картинкой, и, если, сотрудник
ее не подарит другому сотруднику – звезда сгорает.
- Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
Для сайта объявлений требуется сделать несложную статистику. Сайт - http://partmir.com/ Cайт написан на asp mvc c контролами кендо. и умеренно javascript ТЗ прикрепил к проекту. Пожалуйста пишите срок и цену.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходим сайт для прогона рекламы и просмотра сайтов в окне браузера(автоматически), а также ф-ция контроля заданий(в основном контроль за переходом по ссылкам), соответственно за все это начисление бонусов пользователю и корректный отчет для заказчика. Более ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовый сайт. Нужно просто залить мою инфу. med22site.tk Получается, будет так. Страница "О нас" Страница "Врачи" И там будет 4 подпункта, имена врачей. Нажав на них, мы должны страницу с именем врача, и 3-4 предложении ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Для онлайн интернет банкинга ВТБ24 Онлайн написать API для https://online.vtb24.ru/content/telebank-client/ru/login.html Входный данные массив - Логин , Пароль, Номер Счета, +СМС для входа. Выходной массив - текущий Баланс + массив истории операций счета(дата сумма и прочее). Доп функционал[крайне ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
есть рабочая самописная админ панель (php+мускуль) , необходимо расширить в ней функционал. 1) сделать экспорт заявок по выбранному клиенту с возможностью выбора временного интервала(например за 6 последних месяцев) 2) экспорт выполненных заявок по сотрудникам, 3) внизу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $8
Нужно спарсить данные, которые формируются на странице JS. Требуется написать PHP скриптВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт на Wordpress stella-marina.ru. Сайт очень долго грузится. Нужно найти причины долгой загрузки и исправить. В частности в разделе "Каталог" для каждого товара загружается не миниатюра, а фото в полный размер (а фото 1200 пикселей в ширину, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $65
Есть парсер который парсит заказы с 7 сайтов. На одном сайте поменяли доступ к БД теперь нужно поменять этот доступ на парсере. Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту на битриксе. Надо добавить чтобы парсел еще ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Есть парсер который парсит с 7 сайтов заказы. На одном сайте поменяли доступ к БД, теперьнужно поменять на парсере этот доступ.Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту набитриксе.Надо добавить чтобы парсер еще дополнительно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад