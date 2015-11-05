Доработать плагин CubePoints для WordPress

Система вознаграждения сотрудников

1. Вознаграждение производится в звездах. 3 типа:Бронза, Серебро, Золото.

2. Права на вознаграждение сотрудников у несколькихпользователей (список)

3. Сделать возможность вознаграждать группу пользователей,группы должны быть заранее созданы, при вознаграждении останется только выбрать

нужную группу.

4. Сделать возможность вознаграждать каждогосотрудника в группе, для удобства:

Пример: имеется группа пользователей - «Маркетинг» Петров, Иванов, Сидоров,

Вознаграждаем группу 3 бронзовыми звездами, в итоге каждый пользовательполучит по одной звезде.

5. Каждый сотрудник может дарить свои звездыдругому сотруднику либо группе.

6. Должна вестись история вознаграждения, кто комуотправил и комментарий за что.

7. Сделать оповещение при вознаграждении «Вамназначена звезда»

8. Сделать виджет для просмотра и управления своимизвездами:

Имя пользователя.

Количество неактивных звезд. (Звездыдолжны быть в картинках)

Количество активных звезд. (Звездыдолжны быть в картинках)

Подарить (При нажатии накнопку открывается окно где можно найти пользователя, введя имя или фамилию по

Русски, и ввести количество звезд для отправки, и комментарий за что)

Достоин награды (ссылка либона гугл форму, либо форму на wordpress,где пользователь может заполнить:

ФИО – заполняется автоматически (берется из текущей сессии)

Должность

Кто достоин

За что

Сколько

Обратная связь

Просмотреть топ 10 пользователей

Просмотреть историю вознаграждения

Вознаграждение (Для тех, укого есть доступ вознаграждать пользователей)

9. Каждую неделю начислять каждому сотрудникубронзовую звезду, звезда должна быть не активной картинкой, и, если, сотрудник

ее не подарит другому сотруднику – звезда сгорает.