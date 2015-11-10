Задачи по существующему проекту на MeteorJS

Необходим сайт для прогона рекламы и просмотра сайтов в окне браузера(автоматически), а также ф-ция контроля заданий(в основном контроль за переходом по ссылкам), соответственно за все это начисление бонусов пользователю и корректный отчет для заказчика. Более ...