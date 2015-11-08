Поправить корзину в Интернет-магазине.

$75
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки208 просмотров
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Добрый день!

Сайт на 1С-Битрикс. Правки нужно делать не в реальном времени, а выгрузить конечный результат. На сайт льётся реклама и правки не должны быть заметны.

Бюджет 5000 рублей. Срок 2 дня. По безопасной сделке.

Сейчас после нажатия пользователя на кнопку купить, открывается форма для выбора –оформить заказ (Либо закрыть форму),

после ведет к первому шагу корзины.

То что является первым шагом будет заключительным.

1.      Эта форма открывается сразу после нажатии кнопкиоформить заказ

2.      Обязательные формы для оформления заказа Имя* иТелефон* нарисовали тот случай когда обе формы не заполнили

3.      Единственное требуется сделать полублеклым подсказки заполнения всех форм.

То есть Где заполнены Имя, при нажатии на эту форму , будет пустая формаконтактной информарции

4.      Способом оплаты по умолчанию должна быть “Оплата при получении”

При нажатии на другие способы выбираются.

5.      После оформления заказа. При выбранном методедолжны быть информации:

 о номере заказа, и то то свяжутся

Для выбора оплаты Робокасса: вести на форму оплаты, через подтверждающую кнопку Оплатить

Для выбора оплаты купитьвкредит – как сейчас автоматически открывать окнодля оформления кредита.

6.      Хранить товары в корзине если даже покинули сайт. Как сейчас действенно.

То есть положили в корзину, либо не оформили заказ, отложили и тд. Зашличерез неделю у нас есть товары в корзине.

При нажатии на кнопку которая находится рядом с корзиной “оформить заказ”,открыть форму для заказа.

 

7.      Форма всплывающая, написано что при заказе от 3000 руб. Изменить на от 5000 руб.

8 лет назад
BulatFBR
Булат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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