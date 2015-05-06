Опыт в интернет-маркетинге - 3 года.
Имею опыт настройки контекстной рекламы для региональных и федеральных проектов.
Опыт настройки кампаний контекстной рекламы с 15000+ ключевых слов.
Сертифицированный специалист Google Adwords (сертификат: www.google.com/partners/?hl=ru#i_profile;idtf=112886085442427886240)
Сертифицированный специалист Яндекс Директ (сертификат: expert.yandex.ru/certificates/h8tku3le1hx/)
Моя работа осуществляется по следующему принципу:
- Сбор семантического ядра,
- Анализ ниши вашего бизнеса и прогноз результатов рекламной кампании,
- Анализ ваших конкурентов и отстройка,
- А/Б тестирование объявлений. Создание нескольких объявлений для каждого ключевого слова и определение лучшего,
- Настройка utm-меток для оценки эффективности,
- Кросс-минусация ключевых слов в кампаниях,
- Настройка ретаргетинга, ремаркетинга,
- Работа со ставками, выявление оптимальной стратегии и цены для достижения максимальной эффективности,
- Аналитика рекламной кампании. Отслеживание эффективности объявлений в Яндекс.Метрике, настройка целей
Вы будете знать, какие объявления и ключевые слова дают результат.
Работаю для увеличения прибыли для клиента, а не для CTR и количества кликов.
Портфолио
- Настройка Яндекс Директ для интернет-магазина451 просмотр