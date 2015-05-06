Pavel-K

Павел Pavel-K

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка и ведение Яндекс Директ и Google Adwords

Опыт в интернет-маркетинге - 3 года.

Имею опыт настройки контекстной рекламы для региональных и федеральных проектов.

Опыт настройки кампаний контекстной рекламы с 15000+ ключевых слов.

Сертифицированный специалист Google Adwords (сертификат: www.google.com/partners/?hl=ru#i_profile;idtf=112886085442427886240)

Сертифицированный специалист Яндекс Директ (сертификат: expert.yandex.ru/certificates/h8tku3le1hx/)

Моя работа осуществляется по следующему принципу:

- Сбор семантического ядра,

- Анализ ниши вашего бизнеса и прогноз результатов рекламной кампании,

- Анализ ваших конкурентов и отстройка,

- А/Б тестирование объявлений. Создание нескольких объявлений для каждого ключевого слова и определение лучшего,

- Настройка utm-меток для оценки эффективности,

- Кросс-минусация ключевых слов в кампаниях,

- Настройка ретаргетинга, ремаркетинга,

- Работа со ставками, выявление оптимальной стратегии и цены для достижения максимальной эффективности,

- Аналитика рекламной кампании. Отслеживание эффективности объявлений в Яндекс.Метрике, настройка целей

Вы будете знать, какие объявления и ключевые слова дают результат. 

Работаю для увеличения прибыли для клиента, а не для CTR и количества кликов.

Портфолио

Отзывы заказчиков

boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Рекламная кампания в Директ и Adwords
Google Ads
Продуктивная рекламная кампания, рекомендую!
Отличный заказчик, четко описал что нужно сделать, вовремя оплатил, к тому же доплатил за срочность работы.
Ответный отзыв
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создание и настройка компании Яндекс.Директ
Отличный специалист, все сделал быстро и отлично!
Рекомендую к сотрудничеству. Всегда на связи, четкое задание, быстрая оплата.
Ответный отзыв
shikonin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написать заголовок
Работу сделал качественно и очень быстро! всем рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое задание, оплата адекватная и быстрая.
Ответный отзыв
Sashok_75
Алекс 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$42
9 баллов
10 лет назад
Настройка директа
Сотрудничество состоялось. Сроки выдержаны, всегда на связи. Рекомендация заказчику подготовить несколько своих примеров объявлений, а техническую часть работы Павел выполнит.
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$28
10 баллов
10 лет назад
Настройка и ведение рекламной кампании
Прекрасный специалист, рекомендую
Задание было поставлено четко, оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
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Контекстная реклама
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга