Настройка и ведение Яндекс Директ и Google Adwords

Опыт в интернет-маркетинге - 3 года.

Имею опыт настройки контекстной рекламы для региональных и федеральных проектов.

Опыт настройки кампаний контекстной рекламы с 15000+ ключевых слов.

Сертифицированный специалист Google Adwords (сертификат: www.google.com/partners/?hl=ru#i_profile;idtf=112886085442427886240)

Сертифицированный специалист Яндекс Директ (сертификат: expert.yandex.ru/certificates/h8tku3le1hx/)

Моя работа осуществляется по следующему принципу:

- Сбор семантического ядра,

- Анализ ниши вашего бизнеса и прогноз результатов рекламной кампании,

- Анализ ваших конкурентов и отстройка,

- А/Б тестирование объявлений. Создание нескольких объявлений для каждого ключевого слова и определение лучшего,

- Настройка utm-меток для оценки эффективности,

- Кросс-минусация ключевых слов в кампаниях,

- Настройка ретаргетинга, ремаркетинга,

- Работа со ставками, выявление оптимальной стратегии и цены для достижения максимальной эффективности,

- Аналитика рекламной кампании. Отслеживание эффективности объявлений в Яндекс.Метрике, настройка целей

Вы будете знать, какие объявления и ключевые слова дают результат.

Работаю для увеличения прибыли для клиента, а не для CTR и количества кликов.