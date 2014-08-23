Необходимо сверстать сайт с 9 страницами с учётом адаптивности. Файлы в архиве: https://www.sendspace.com/file/1a6a9g
Нарезать иконки для верстки
Верстальщик немного не дорезал изображения
Нужно в соответствии со скриншотом нарезать изображения
Темную иконку расположить НАД соответствующей светлой
Каждый файл назвать транслитом без пробелов названием соответствующей категории
Заявки фрилансеров
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