Сверстать письмо для рассылки

Есть одностраничный html-текст, при отправке этого текста на на почтовые ящики mail.ru, gmail.com, yandex.ru, rambler.ru ссылки в письме отображаются "другим" цветом, есть выделение - подчеркивание. Требуется поправить ссылки и форматирование в соответствии с оригиналом так, ...