Сверстать письмо для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок180 просмотров

Нужно сверстать письмо для рассылки - одна картинка и немного текста (файл прикреплен). Желательно сегодня. Пишите цены. Письмо легкое, но нужно знать принципы верстки таких писем для корректного отображения в браузерах и почтовых программах.

11 лет назад
b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Все быстро и хорошо, спасибо
все прошло отлично, хороший заказчик... рекомендую

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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