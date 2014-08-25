Есть вакансия специалиста по Joomla, MODX со знанием верстки. Надо верстать готовые макеты и натягивать их на Joomla или MODX с реализацией функционала. Тестовое задание во вложении. ...
Верстальщик под Joomla 2.5
Добрый день. Требуется верстальщик под Джумлу 2.5. Заказы идут постоянно. Я даю вам дизайн в psd, вы его верстаете и встраиваете в движок. Сайты не сложные, сайты визитки, сайты фирмы.
Интересует как часто вы бываете онлайн, стоимость вашей работы за среднюю верстку.
Или примерная стоимость от и до.
За какой срок обычно делаете верстку.
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