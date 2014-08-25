Верстальщик под Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок196 просмотров

Добрый день. Требуется верстальщик под Джумлу 2.5. Заказы идут постоянно. Я даю вам дизайн в psd, вы его верстаете и встраиваете в движок. Сайты не сложные, сайты визитки, сайты фирмы.

Интересует как часто вы бываете онлайн, стоимость вашей работы за среднюю верстку.

Или примерная стоимость от и до.

За какой срок обычно делаете верстку.

Joomla
11 лет назад
Olimp
45 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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