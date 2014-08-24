Косметические правки в верстку страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок211 просмотров

Добрый день!

Ищу ответственного исполнителя для помощи во внесении косметических правок (по списку) в страницы сайта http://new.vladislavbychenkov.ru/category/crew/.

Список правок https://docs.google.com/document/d/154oUbhVk56AV5LT8YTinChYgJiuaHdKPbHEbLpRsfF4/edit

Псд будут.

Указывайте, пожалуйста, время и стоимости

Юлия

11 лет назад
PumYulie
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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