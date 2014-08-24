Необходимо поправить поправить мобильную версию сайта: http://kominvest.com/. Все подробности по Skype. Оплата договорная
Косметические правки в верстку страниц сайта
Добрый день!
Ищу ответственного исполнителя для помощи во внесении косметических правок (по списку) в страницы сайта http://new.vladislavbychenkov.ru/category/crew/.
Список правок https://docs.google.com/document/d/154oUbhVk56AV5LT8YTinChYgJiuaHdKPbHEbLpRsfF4/edit
Псд будут.
Указывайте, пожалуйста, время и стоимости
Юлия
Заявки фрилансеров
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