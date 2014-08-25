Сверстать и запрограммировать

Добрый день. Требуется верстальщик под Джумлу 2.5. Заказы идут постоянно. Я даю вам дизайн в psd, вы его верстаете и встраиваете в движок. Сайты не сложные, сайты визитки, сайты фирмы. Интересует как часто ...