Верстка из PSD (на Django-Python) 2 сайта, макет 1

Нужно сверстать простенький дизайн из PSD для 2-х сайтов:

http://fortadomo.ru/

http://luksadomo.ru/

Дизайн 1, расположение ключевых элементов идентичное. Отличаться будет только шапка сайта и контент.

Сайты на Django (Phython).

Дизайн прикрепляю.

ПРИМЕЧАНИЯ:

I. fortadomo.ru

1) верстаем как есть forta_domo.rar

2) обратный звонок закоментировать (простая ссылка, пока не выводим).

3) ссылки на соцсети - ссылки на домены соцсетей.

4) контакты - текстом.

5) отсутствующие в дизайне элементы - оставляем как есть (внутрениие страницы и контент)

I. luksadomo.ru

1) верстаем по максимуму по дизайну п.I + другая шапка (прикрепил - luksadomo-header.psd)

2) обратный звонок закоментировать (простая ссылка, пока не выводим).

3) ссылки на соцсети - ссылки на домены соцсетей.

4) контакты - текстом.

5) верхнее горизонтальное меню - пункты как есть сейчас на сайте ("Где купить" - нету)

6) отсутствующие в дизайне элементы - оставляем как есть (внутрениие страницы и контент)

Пожелания

НЕ использовать при верстке SEO-значимые теги

h1-h6

strong

em

- эти теги только для контента.

Заголовок каждой страницы в H1