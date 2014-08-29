Верстка из PSD (на Django-Python) 2 сайта, макет 1

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка284 просмотра

Нужно сверстать простенький дизайн из PSD для 2-х сайтов:

http://fortadomo.ru/

http://luksadomo.ru/

Дизайн 1, расположение ключевых элементов идентичное. Отличаться будет только шапка сайта и контент.

Сайты на Django (Phython).

Дизайн прикрепляю.

ПРИМЕЧАНИЯ:

I. fortadomo.ru

1) верстаем как есть forta_domo.rar

2) обратный звонок закоментировать (простая ссылка, пока не выводим).

3) ссылки на соцсети - ссылки на домены соцсетей.

4) контакты - текстом.

5) отсутствующие в дизайне элементы - оставляем как есть (внутрениие страницы и контент)

I. luksadomo.ru

1) верстаем по максимуму по дизайну п.I + другая шапка (прикрепил - luksadomo-header.psd)

2) обратный звонок закоментировать (простая ссылка, пока не выводим).

3) ссылки на соцсети - ссылки на домены соцсетей.

4) контакты - текстом.

5) верхнее горизонтальное меню - пункты как есть сейчас на сайте ("Где купить" - нету)

6) отсутствующие в дизайне элементы - оставляем как есть (внутрениие страницы и контент)

Пожелания

НЕ использовать при верстке SEO-значимые теги

h1-h6

strong

em

- эти теги только для контента.

Заголовок каждой страницы в H1

DjangoPython
11 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$60
3 дня
Отличная, качественная работа! Задача нестандартная: нужно было оперативно сверстать два сайта без возможности локальной установки сайтов. Работа сделана с опережением сроков, качественно.
Отличный заказчик. Общение, постановка задачи, оплата - все на высоте! Плюс премия за досрочно выполненную работу.

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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