Необходимо сверстать и установить дизайн на Webasyst shop-script 5.Пример дизайна в приложении(будет немного подправлен).Устанавливаете на своем хостинге,потом переносите на мой.Указывайте пожалуйста цены и сроки!
Убрать клон меню на Joomla
Меню как то скопировалось и сделало себе клона(теперь каждого подпункта двое)смотрите прикрепленный скриншот. Нужно чтобы было только одно меню. Кто поможет?) И за сколько?)
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