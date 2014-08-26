Нужна верстка шаблонов для Themeforest

Я дизайнер, специализируюсь на дизайне сайтов и интерфейсов. Хочу продавать свои шаблоны на themeforest. Ищу специалиста который уже занимался подобной работой и знает тонкости верстки для данной платформы.

Рассматриваю либо оплату за работу, либо партнерские отношения. Интересен конечно вариант партнерских отношений на условии 50/50 поскольку шаблоны нужно апдейтить, постоянно дорабатывать, делать новые и т.д. Мне удобней работать с человеком и отдавать ему часть прибыли, нежели постоянно договариваться о цене.

Прошу указать цену на примере вот этого шаблона http://themeforest.net/item/nikka-ajax-portfolio-wordpress-theme/8273610

Интересует сроки и стоимость верстки данного шаблона.