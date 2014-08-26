Верстка шаблонов для Themeforest

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужна верстка шаблонов для Themeforest

Я дизайнер, специализируюсь на дизайне сайтов и интерфейсов. Хочу продавать свои шаблоны на themeforest. Ищу специалиста который уже занимался подобной работой и знает тонкости верстки для данной платформы.

Рассматриваю либо оплату за работу, либо партнерские отношения. Интересен конечно вариант партнерских отношений на условии 50/50 поскольку шаблоны нужно апдейтить, постоянно дорабатывать, делать новые и т.д. Мне удобней работать с человеком и отдавать ему часть прибыли, нежели постоянно договариваться о цене.

Прошу указать цену на примере вот этого шаблона http://themeforest.net/item/nikka-ajax-portfolio-wordpress-theme/8273610

Интересует сроки и стоимость верстки данного шаблона.

AJAXWordPress
11 лет назад
Rowling
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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