Сверстать и установить дизайн на shop-script 5

$180
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок234 просмотра

Необходимо сверстать и установить дизайн на Webasyst shop-script 5.Пример дизайна в приложении(будет немного подправлен).Устанавливаете на своем хостинге,потом переносите на мой.Указывайте пожалуйста цены и сроки!

Webasyst
11 лет назад
terexoff81
Терехов 
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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