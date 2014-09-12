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Нужно сверстать одну страничку
Нужна верстка одной страницы
Без подключения форм, со всплывающими окнами
Кроссбраузерно, от IE8
Сайт должен тянуться
Макет во вложении
Моментальная постоплата
ЯД, ВМ, Киви, Сбер
При подаче заявки указывайте цену
Студии не рассатриваются
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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