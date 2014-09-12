Нужно сверстать одну страничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок372 просмотра

Нужна верстка одной страницы

Без подключения форм, со всплывающими окнами

Кроссбраузерно, от IE8

Сайт должен тянуться

Макет во вложении

Моментальная постоплата

ЯД, ВМ, Киви, Сбер

При подаче заявки указывайте цену

Студии не рассатриваются

11 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо Евгению за качественную верстку и огромное терпение ко всем моим изыскам. Если Вам нужен профи, который постоянно на связи и терпелив к заказчику - это к Евгению. Весьма рекомендую!
Рад сотрудничеству!) Никаких претензий по постановке задачи и оплате не возникло - все точно и в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подправить сайт на WordPRESS

    Главная страничка сайта с Паралаксом html5. 1. Поехала главная страница (криво отображается в браузерах) 2. Поставить отзывы с аватарками 3. На сайте две галереи, при добавлении в одну галерею - ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать и запустить лендинг (дизайн имеется)

    Всем добрый день, есть проект - нужно сверстать и запустить лендинг(дизайн имеется). Описание проекта https://docs.google.com/document/m/?id=1FS8OJgkSWYrk4N729grkTnXBKI7qRL38fjoK3RqEXuY&amp;login=1&amp;pli=1 Если вы готовы работать над нашим проектом, укажите сколько будут стоить ваши услуги за данную работу. ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и запрограммировать

    Здравствуйте фрилансеры. Есть не большой сайт. Дизайн полностью готов. Тех задание тоже. пишите ваши примерные цены на сайты визитки. сверстать и установить требуется на wordpress

    WordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Косметические правки в верстку страниц сайта

    Добрый день! Ищу ответственного исполнителя для помощи во внесении косметических правок (по списку) в страницы сайта http://new.vladislavbychenkov.ru/category/crew/. Список правок https://docs.google.com/document/d/154oUbhVk56AV5LT8YTinChYgJiuaHdKPbHEbLpRsfF4/edit Псд будут. Указывайте, пожалуйста, время ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка лендинга

    Добрый день, ищу грамотного исполнителя для адаптивной верстки лендинга. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Vnzvv9McFq1lj01dah9QP7Q8GMYB9U3JVQWso2_CESU/edit Все проблемы верстки оперативно устраняем с Вами же. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки работы. ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик под Joomla 2.5

    Добрый день. Требуется верстальщик под Джумлу 2.5. Заказы идут постоянно. Я даю вам дизайн в psd, вы его верстаете и встраиваете в движок. Сайты не сложные, сайты визитки, сайты фирмы. Интересует как часто ...

    Joomla
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен верстальщик со знанием CMS

    Есть вакансия специалиста по Joomla, MODX со знанием верстки. Надо верстать готовые макеты и натягивать их на Joomla или MODX с реализацией функционала. Тестовое задание во вложении. ...

    JoomlaMODX
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад