Вывести в сайдбар 6 определенных статей с картинк.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки136 просмотров

вот в таком роде нужно вывести статьи в сайдбар

11 лет назад
sav4ikvp
Георгий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Art_Solve
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Артем молодец, сделал все быстро и качественно!
Советую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Art_Solve
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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