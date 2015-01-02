Необходимо сверстать и установить дизайн на Webasyst shop-script 5.Пример дизайна в приложении(будет немного подправлен).Устанавливаете на своем хостинге,потом переносите на мой.Указывайте пожалуйста цены и сроки!
Сверстать макет. Исходники в .cdr
Здравствуйте, коллеги
Надо за сегодня сверстать страничку
Есть нюанс - исходники в кореле (cdr)
Макет здесь - https://yadi.sk/d/-8FvGF40aNK8y
Цена 1200 рублей
Оплата по исполнению (как покажете у себя) ЯД или перевод Юнистрим
Жду Ваши заявки
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