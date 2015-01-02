Сверстать макет. Исходники в .cdr

$34
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки167 просмотров

Здравствуйте, коллеги

Надо за сегодня сверстать страничку

Есть нюанс - исходники в кореле (cdr)

Макет здесь - https://yadi.sk/d/-8FvGF40aNK8y

Цена 1200 рублей

Оплата по исполнению (как покажете у себя) ЯД или перевод Юнистрим

Жду Ваши заявки

11 лет назад
z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Robavetyan
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Очень хороший верстальщик, четко знает свое дело (сам верстальщик и могу оценить), вежливый, корректный, исполнительный. у Роберта идеальное соотношение цена - качество - срок. рекомендую! мой + работаем дальше
Отличный заказчик всегда ставит четкую задачу всегда готов помочь , советом примером и даже написанием примерного кода удостоился счастья поработать с таким заказчиком Спасибо вам огромное Влад )))

Заявки фрилансеров

Robavetyan
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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