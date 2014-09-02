Верстка лендинга (полтора экрана)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок159 просмотров

Нужно сверстать лендинг в полтора экрана высотой.

Прицепить админку любую, чтобы только текст менять.

https://drive.google.com/file/d/0B-7S0QGL79LGblFCRThFdjlRQ1E/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B-7S0QGL79LGNlhQekhDaE41UTA/edit?usp=sharing

Срок 1 день

11 лет назад
westwood22
Анастасия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
31 год
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад
$60
1 день
Хорошо сработали! оперативно все выполняет, всегда на связи, терпеливо и с понимание относится к прихоти заказчика! Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Своевременная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
31 год
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать и установить дизайн на shop-script 5

    $180

    Необходимо сверстать и установить дизайн на Webasyst shop-script 5.Пример дизайна в приложении(будет немного подправлен).Устанавливаете на своем хостинге,потом переносите на мой.Указывайте пожалуйста цены и сроки!

    Webasyst
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод сайта с Flash на HTML

    Необходимо перевести сайт с Flash на HTML5. Сайт www.zelcomlife.ru. Сайт находиться на платном конструкторе сайтов a5.ru. Скачать его локально возможности нет, но есть все наполнение (отдельный архив — фото, фоны, кнопки, текст и.т.д). Необходимо все ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скопировать лендинг

    Нужно скопировать 10 лейдингов, плачу 250 рублей за 1 штуку. Оставляйте заявки, только те, кто готов приступит прямо сейчас.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать клон меню на Joomla

    Меню как то скопировалось и сделало себе клона(теперь каждого подпункта двое)смотрите прикрепленный скриншот. Нужно чтобы было только одно меню. Кто поможет?) И за сколько?)

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать макет. Исходники в .cdr

    $34

    Здравствуйте, коллеги Надо за сегодня сверстать страничку Есть нюанс - исходники в кореле (cdr) Макет здесь - https://yadi.sk/d/-8FvGF40aNK8y Цена 1200 рублей Оплата по исполнению (как покажете у себя) ЯД или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать правки в верстке

    Необходимо сделать небольшие правки в верстке. ТЗ по запросу. Приступить прямо сейчас. Тех кто занят и не готов, заявки не оставляйте.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблонов для Themeforest

    $500

    Нужна верстка шаблонов для Themeforest Я дизайнер, специализируюсь на дизайне сайтов и интерфейсов. Хочу продавать свои шаблоны на themeforest. Ищу специалиста который уже занимался подобной работой и знает тонкости верстки для данной ...

    AJAXWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад