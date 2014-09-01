Перевод сайта с Flash на HTML

Необходимо перевести сайт с Flash на HTML5. Сайт www.zelcomlife.ru. Сайт находиться на платном конструкторе сайтов a5.ru. Скачать его локально возможности нет, но есть все наполнение (отдельный архив — фото, фоны, кнопки, текст и.т.д). Необходимо все сделать с соблюдением всех пропорций, цветовых решений и прочее! Чтобы отличия были минимальны (желательно чтобы их не было). Выполнение необходимо начать не ранее сентября. Сайт еще редактируется. После перевода в HTML у заказчика должна быть возможность самостоятельно заменять ключевые позиции (цены, адреса, тексты). Сама структура сайта будет оставаться неизменной.

Ваши предложения по стоимости и срокам выполнения оставляйте здесь или присылайте на почту указанную в контактных данных (вторая).