Перевод сайта с Flash на HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок172 просмотра

Необходимо перевести сайт с Flash на HTML5. Сайт www.zelcomlife.ru. Сайт находиться на платном конструкторе сайтов a5.ru. Скачать его локально возможности нет, но есть все наполнение (отдельный архив — фото, фоны, кнопки, текст и.т.д). Необходимо все сделать с соблюдением всех пропорций, цветовых решений и прочее! Чтобы отличия были минимальны (желательно чтобы их не было). Выполнение необходимо начать не ранее сентября. Сайт еще редактируется. После перевода в HTML у заказчика должна быть возможность самостоятельно заменять ключевые позиции (цены, адреса, тексты). Сама структура сайта будет оставаться неизменной.

Ваши предложения по стоимости и срокам выполнения оставляйте здесь или присылайте на почту указанную в контактных данных (вторая).

HTML
11 лет назад
KEASioS
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Vlad-Sobolev
Владислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
7 дней
Владислав, просто ОГРОМНОЕ спасибо, Вы меня выручили по полной программе! Работа выполнена раньше срока, согласно задания, все дополнения обсуждались отдельно и только с моего согласия! Очень рекомендую данного исполнителя. Моя оценка 11 баллов из 10 !
Точное формулировка задания, оплата вовремя. Заплатил даже больше чем договорились!! Спасибо! Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Vlad-Sobolev
Владислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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