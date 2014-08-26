Нужно сверстать лендинг в полтора экрана высотой. Прицепить админку любую, чтобы только текст менять. https://drive.google.com/file/d/0B-7S0QGL79LGblFCRThFdjlRQ1E/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B-7S0QGL79LGNlhQekhDaE41UTA/edit?usp=sharing Срок 1 день
Верстка лендинга (полтора экрана)
Нужно сверстать лендинг в полтора экрана высотой.
Прицепить админку любую, чтобы только текст менять.
https://drive.google.com/file/d/0B-7S0QGL79LGNlhQekhDaE41UTA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-7S0QGL79LGblFCRThFdjlRQ1E/edit?usp=sharing
Срок 1 день
Заявки фрилансеров
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