Верстка одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок258 просмотров

Необходимо сверстать одностраничник. Смотрите скриншот макета здесь: https://db.tt/6Snb6nra.

Все стандартно: таймер, форма, слайдер. Макет PSD предоставлю.

Сроки - сегодня/завтра утром. Оставляйте свои заявки, указав ваше портфолио и стоимость верстку конкретно этого макета.

11 лет назад
AndrewLion
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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