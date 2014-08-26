Установить видеотрансляцию с камеры на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки118 просмотров

Нужно поставить трансляцию с камеры Axis на сайте - есть рабочий пример, но на новом сайте в ИЕ не работает.

Плюс еще пара вопросов тоже - хром, фф работают, а ие10 - нет .

11 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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