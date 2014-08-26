Переверстать шапку сайта (UMI) по готовому макету

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок219 просмотров

Добрый день.

Есть сайт, есть новый макет, в котором внешний вид немного изменен.

Нужен хороший и грамотный верстальщик, который сможет:

- внести правки на сайт (изменяется внешний вид меню, добавляется слайдер)

- слегка поправить косяки предыдущего горе-верстальщика

11 лет назад
imobis
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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