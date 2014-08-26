Верстка лендинга с psd макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок223 просмотра

Есть psd макет лендинга в приложении

Необходима кроссбраузерная верстка. Использовать нужно валидный код.

Комментарии:

1. Необходимо вставить видео, предоставлю.

2. Настроить все ховеры на кнопках (прорисованы).

3. Под блоком с видео есть 3 картинки с описанием. Нужно сделать при наведении эффект, что реализован на этом сайте: menofstile.ru (тоже под видео). Эффект совсем немного приближает картинку. Такой же эффект нужно сделать на картинки наушников, которые расположены в блоке "Выбери свои наушники для сна" четверо наушников разного цвета.

4. Настроить, чтобы заказы приходили на почту: [email protected]

Отправитель должен быть [email protected]

Заявка выглядит следующим образом:

Заголовок письма: Поступил заказ № ... на сайте s-headphones.ru

Текст письма:

Заказ: №...

Имя: Его имя из заявки

Номер телефона: Его номер из заявки

E-mail: из заявки

Наушники: цвет наушников из заявки

5. Клиенту на почту должно приходить подтверждение после отправки заявки.

Отправитель должен быть [email protected]

Заявка выглядит следующим образом:

Заголовок письма: Вы сделали заказ № ... на сайте s-headphones.ru

Текст письма:

Здравствуйте,

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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