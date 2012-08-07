alena2626

Алена alena2626

 
36 летРоссия/Нижнекамск
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
petrivka
Надежда 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
9 баллов
10 лет назад
Доработка скрипта "Корзина"
В общем успешное сотрудничество, хотя общение исключительно по почте несколько замедлило процесс. Были небольшие трудности с постановкой задачи. А в целом все ОК.
Работа выполнена раньше срока и в отличном качестве! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправить ошибку в интернет -магазине
Понятное тз, оплата вовремя.
спасибо!
Ответный отзыв
Dimogen
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта интерактивного каталога joomla
Рекомендую. Оплата в срок. Четко поставленное задание.
Все отлично! Спасибо!
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