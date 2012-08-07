Сделать на сайте в раздел "магазин" функцию корзины, оформления заказа и оплаты. Сайт: http://1.babydoll-shop.ru/ Магазин: http://1.babydoll-shop.ru/catalog-1.html http://1.babydoll-shop.ru/ins-catalog-1-1.html Сжатые сроки!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо найти и исправить ошибку в работе формы обратной связи (раздел контакты) и в процессе оформления заказа (заказы оформленные через корзину не приходят в почтовый ящик) www.babydoll-shop.ruЗавершен10 лет назад
- $50
Неработающая кнопка на добавление в корзину нескольких страницах, ссылка по запросуЗавершен11 лет назад
Необходимо переделать функцию корзины и оформления заказа в интернет-магазине.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
создание сайта joomla - каталог заведений с он-лайн календарем занятости, поиском по свободному времени в заведениях, личный кабинет владельцев заведений, он-лайн бронирование заведения в нужное время с мгновенным сообщением в кабинете владельцаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо доработать скрипт "Корзина" добавив в него возможность добавления дополнительных параметров к товарам. (например выбор цвета)Завершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
9 баллов
10 лет назад
В общем успешное сотрудничество, хотя общение исключительно по почте несколько замедлило процесс. Были небольшие трудности с постановкой задачи. А в целом все ОК.
Ответный отзыв
Работа выполнена раньше срока и в отличном качестве! Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
10 лет назад
Понятное тз, оплата вовремя.
Ответный отзыв
спасибо!
$200
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую. Оплата в срок. Четко поставленное задание.
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо!