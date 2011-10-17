PHP программист.
Моя специализация разработка веб проектов на языке PHP, в свой деятельности использую фреймворки Yii и CodeIgniter. Хорошие знания JQuery.
Кроме того, имею достаточные знания языков Python, Ruby, C#, Java.
Опыт работы в области веб-разработки более 2 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Проект выполнен на отлично, и в разумные сроки. Рекоммендуем Романа как хорошего специалиста, а также просто приятного в общении человека. Рекоммендуем ААА+++