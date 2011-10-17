romey

Роман romey

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP программист.

Моя специализация разработка веб проектов на языке PHP, в свой деятельности использую фреймворки Yii и CodeIgniter. Хорошие знания JQuery.

Кроме того, имею достаточные знания языков Python, Ruby, C#, Java.

Опыт работы в области веб-разработки более 2 лет.

Отзывы заказчиков

xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
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Проект выполнен на отлично, и в разумные сроки. Рекоммендуем Романа как хорошего специалиста, а также просто приятного в общении человека. Рекоммендуем ААА+++