Необходим человек для долгосрочного сотрудничества (по проектного). Он должен быть активным, креативным и додерживаться установленных сроков! Задача - рисовать дизайны для сайтов. Ориентировочный бюджет - до 200 $ за один дизайн. Интересуют дизайнеры ТОЛЬКО с ...