Igor_K

Игорь Кальвин Igor_K

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Разработка сайтов в Киеве

  • Нужен дизайн

    $200

    Необходим человек для долгосрочного сотрудничества (по проектного). Он должен быть активным, креативным и додерживаться установленных сроков! Задача - рисовать дизайны для сайтов. Ориентировочный бюджет - до 200 $ за один дизайн. Интересуют дизайнеры ТОЛЬКО с ...

    Дизайн сайтов75 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайнер для сайтов

    Необходим человек для долгосрочного сотрудничества (по проектного). Он должен быть активным, креативным и додерживаться установленных сроков! Задача – рисовать дизайны для сайтов. Ориентировочный бюджет – 100-200 $ за один дизайн. Заказы буду предоставлять ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт

    Нужен на долгосрочное партнерство ОДИН человек для коприрайта, рерайта, написание title, description и околоссылочного текста. Хочу работать напрямую с человеком, а не через биржи. Цена: копирайт - 1 у.е за 1000 символов , рерайт 0.8 ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-программист

    Нужен PHP-программист на постоянную удаленную попроектную работу. Требования: PHP (ООП, умение разбираться в чужом коде), Mysql 5, опыт работы с AJAX / jQuery. Мы предлагаем: · Работа с оплатой за каждый проект; · Вы работаете дома. Встречи мы проводим ...

    PHPMySQLjQueryAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется SEO-специалист

    Что нужно делать: 1. Продвигать только белыми методами по ключевым словам в ТОП-10 Яндекс и Google (регион - Украина), после выведения в ТОП-10 – удерживать результаты. 2. Анализировать апдейты поисковых систем и фиксировать позиции после каждого апдейта. 3. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад