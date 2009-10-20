Необходим человек для долгосрочного сотрудничества (по проектного). Он должен быть активным, креативным и додерживаться установленных сроков! Задача - рисовать дизайны для сайтов. Ориентировочный бюджет - до 200 $ за один дизайн. Интересуют дизайнеры ТОЛЬКО с ...
- $200Дизайн сайтов75 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть сайт, написан на самописном движке, PHP+Mysql, шаблонизатор – smarty. Нужно "привязать" в шаблонах новую верстку и немного допрограммировать. Бюджет на проект - 100$.Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим человек для долгосрочного сотрудничества (по проектного). Он должен быть активным, креативным и додерживаться установленных сроков! Задача – рисовать дизайны для сайтов. Ориентировочный бюджет – 100-200 $ за один дизайн. Заказы буду предоставлять ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен на долгосрочное партнерство ОДИН человек для коприрайта, рерайта, написание title, description и околоссылочного текста. Хочу работать напрямую с человеком, а не через биржи. Цена: копирайт - 1 у.е за 1000 символов , рерайт 0.8 ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать не стандратное меню на JS Какая цена и сроки ?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен PHP-программист на постоянную удаленную попроектную работу. Требования: PHP (ООП, умение разбираться в чужом коде), Mysql 5, опыт работы с AJAX / jQuery. Мы предлагаем: · Работа с оплатой за каждый проект; · Вы работаете дома. Встречи мы проводим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Что нужно делать: 1. Продвигать только белыми методами по ключевым словам в ТОП-10 Яндекс и Google (регион - Украина), после выведения в ТОП-10 – удерживать результаты. 2. Анализировать апдейты поисковых систем и фиксировать позиции после каждого апдейта. 3. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад