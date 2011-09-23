Удаленный менеджер интернет-проектов

Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию.
Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов.
Оплата почасовая + бонусы по проектам. В начале естественно несколько проектов на проверку, и после этого уже загрузим полностью. Итого при постоянной работе до 30 тыс руб в мес.
Обязательно наличие опыта как минимум тестирования сайтов, или будет тестовое задание.
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