Удаленный менеджер интернет-проектов

Просьба не писать владельцам своих маленьких студий/команд. Нам нужен исполнительный человек в нашу веб-студию.

Работы включает разработку ТЗ, распределение между сотрудниками (включая поиск), проверка и тестирование, общение с заказчиками (через skype). Проекты по разработке/поддержке сайтов.

Оплата почасовая + бонусы по проектам. В начале естественно несколько проектов на проверку, и после этого уже загрузим полностью. Итого при постоянной работе до 30 тыс руб в мес.

Обязательно наличие опыта как минимум тестирования сайтов, или будет тестовое задание.