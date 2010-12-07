Веб-студии в связи с расширением штата в команду требуется опытный менеджер интернет проектов. Требования к соискателю: 1. Быть on-line (ICQ + Skype) с 10:00-19:00 МСК (1 час перерыв) , пон – птн 2. Понимание технической ...
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Доброго времени суток!
Веб-студии в связи с расширением в команду требуется менеджер проектов.
Требования к соискателю:
1. Быть в on-line 10 часов в сутки по МСК в течение рабочей недели
2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно.
3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи.
4. Коммуникабельность, внимательность, ответственность, быстрая обучаемость, адекватность и порядочность.
5. Возраст от 23 лет.
Желательные навыки:
Опыт руководства командой разработчиков
Обязанности:
Ведение проектов.
Контроль выполнения работ подрядчиками качественно и в сроки.
- ведение отчетности
- составление КП
- работа с базой клиентов
- рассылки по почте клиентам
От 400 у.е. в месяц в зависимости от качества и скорости вашей работы.
Просьба высылать подробные резюме на [email protected]
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