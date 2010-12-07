Менеджер проектов

Управление проектамиЗакрыт4 заявки283 просмотра
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Доброго времени суток!

Веб-студии в связи с расширением в команду требуется менеджер проектов.

Требования к соискателю:

1. Быть в on-line 10 часов в сутки по МСК в течение рабочей недели

2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно.

3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы на поставленные задачи.

4. Коммуникабельность, внимательность, ответственность, быстрая обучаемость, адекватность и порядочность.

5. Возраст от 23 лет.

Желательные навыки:

Опыт руководства командой разработчиков

Обязанности:

Ведение проектов.

Контроль выполнения работ подрядчиками качественно и в сроки.

- ведение отчетности

- составление КП

- работа с базой клиентов

- рассылки по почте клиентам

От 400 у.е. в месяц в зависимости от качества и скорости вашей работы.

Просьба высылать подробные резюме на [email protected]

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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