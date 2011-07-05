Менеджер проектов (Продюсер)

$2500
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Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию.

Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств и более 200 флеш-проектов. На данный момент компания является одним из крупнейших в постсоветском пространстве аутсорс-разработчиком для ведущих мировых издателей казуальных игр.

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Опыт управления людьми: постановка задач, контроль, координация, мотивация.

2. Опыт руководства проектами по разработке ПО от 2-х лет.

3. Желательно - опыт работы с мультимедийными проектами (игры, анимация и т.п.).

4. Владение английским языком и опыт ведения переговоров.

УСЛОВИЯ:

1. График работы: 5 дней, с 09:00 – 18:00

2. Возможны зарубежные командировки.

3. Заработная плата – от 2000 дол.

Работа носит очень творческий характер, приветствуется и поощряется инициатива в работе. Компания работает с передовыми технологиями, которые постоянно обновляются.

Контактные данные:

Компания UCG

Юрий Удод

Тел.: +38 067 646 0 426

E-mail: [email protected]

12 лет назад
UCG
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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