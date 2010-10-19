Разработчик проектов

Приглашаем технического директора - разработчика, который заинтересован заниматься поддержкой, развитием и запуском перспективных интернет-проектов.

Требования:

• Опыт разработки web-проектов от 3 лет, наличие портфолио с работающими проектами.

• Профессиональное владение web-технологиями: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, xHTML, CSS, Linux, Apache.

• Опыт работы с движками Drupal, Bitrix, Joomla (и другими).

Дополнительно

• Ответственный и внимательный разработчик, который умеет находить эффективные и изящные решения.

• Добросовестный и самоорганизованый сотрудник.

• Навык работать без подробно расписанного тех.задания.

• Умение работать в команде.

• Умение ставить задачи сторонним разработчикам, дизайнерам, тестировщикам etc, контролировать работу и добиваться выполнения ее в срок.

Базовые задачи:

• Анализ и оценка плюсов/минусов существующих интернет-ресурсов.

• Разработка плана модернизации существующих проектов, расчет времени и стоимости работ.

• Оптимизация движков существующих сайтов (перенос некоторых ресурсов на более современные движки).

• Обновление дизайна, верстки, добавление новых сервисов, блоков, разделов etc.

• Техподдержка проектов.

• Разработка новых проектов, создание их прототипов.

Условия:

• Полный рабочий день, пять дней в неделю.

• График с 10.00 до 18.30.

• Оформление по ТК.

• Оклад + премия.

• Испытательный срок.

• Офис в районе метро Бауманская.

Отдел персонала 775-14-35 [email protected]