Разработчик проектов

Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем технического директора - разработчика, который заинтересован заниматься поддержкой, развитием и запуском перспективных интернет-проектов.
Требования:
• Опыт разработки web-проектов от 3 лет, наличие портфолио с работающими проектами.
• Профессиональное владение web-технологиями: PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, xHTML, CSS, Linux, Apache.
• Опыт работы с движками Drupal, Bitrix, Joomla (и другими).
Дополнительно
• Ответственный и внимательный разработчик, который умеет находить эффективные и изящные решения.
• Добросовестный и самоорганизованый сотрудник.
• Навык работать без подробно расписанного тех.задания.
• Умение работать в команде.
• Умение ставить задачи сторонним разработчикам, дизайнерам, тестировщикам etc, контролировать работу и добиваться выполнения ее в срок.
Базовые задачи:
• Анализ и оценка плюсов/минусов существующих интернет-ресурсов.
• Разработка плана модернизации существующих проектов, расчет времени и стоимости работ.
• Оптимизация движков существующих сайтов (перенос некоторых ресурсов на более современные движки).
• Обновление дизайна, верстки, добавление новых сервисов, блоков, разделов etc.
• Техподдержка проектов.
• Разработка новых проектов, создание их прототипов.
Условия:
• Полный рабочий день, пять дней в неделю.
• График с 10.00 до 18.30.
• Оформление по ТК.
• Оклад + премия.
• Испытательный срок.
• Офис в районе метро Бауманская.
Отдел персонала 775-14-35 [email protected]
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