Требуется руководитель проекта.

Уважаемые профессионалы, Нам требуются гении менеджмента, управления и генераторы идей для крупномасштабных проектов. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу в компании в Австрии, в городе Зальцбург на условиях: - Срок работы у нас - 24 месяца с возможностью продления на ...
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Здравствуйте.
Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские).
Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете).
Основные обязаности:
- Ведение проектов.
- Поиск информации в интернете.
- Реклама компании в интернете.
- Знания сео.Умение составлять семантическое ядро.
- Написание текстов: копирайт, рерайт,
- Знание основ html, Основы photoshop, верстка страниц.
- Желательно знание иностранных языков.
- Поиск исполнителей той или иной задачи для компании ( например дизайнеров по рекламе )
- Ведение блога компании + написание кратких статей.
- Разбор веб-почты, Рекламная рассылка мэйлов, визиток, флаеров и т.д.
- Ведение групп "В Контакте", "Одноклассники", "Фейсбук" и т.д.
- Ведение переписки с парнёрами и клиентами (поддерживание контакта).
- Отслеживание культурных и деловых мероприятий (салонов, выстовок) на територии СНГ и Европы.
- Самостоятельная разработка идей по развитию и их реализация ( после соглосования с нами ).
Работа на постоянной основе, 8 часов в день. ( 5 dnei v nedelu)
SKYPE - обязателен с микрофоном + постоянное подключение на время всей работы !!!!!!!!
Веб-камера приветствуется.
Праздничные дни должны быть адаптированы под европейские (возможны иногда исключения).
Испытательный срок оплачивается (1месяц -270$; 2месяц - 320$)
В случае если все ОК! - то минимальный договор 1 месяц , максимальный 1 год.
Оплата - 300? v mesyac ( okolo 420$ ) по истечению 6 месяцев совместной работы возможны премии от руководства в зависимости от вашей пользы и вашего профессионализма.
С уважением , Company MARKIZ
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