Требуется руководитель проекта.

$500
Управление проектамиЗавершен3 заявки1097 просмотров
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Здравствуйте.

Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские).

Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете).

Основные обязаности:

- Ведение проектов.

- Поиск информации в интернете.

- Реклама компании в интернете.

- Знания сео.Умение составлять семантическое ядро.

- Написание текстов: копирайт, рерайт,

- Знание основ html, Основы photoshop, верстка страниц.

- Желательно знание иностранных языков.

- Поиск исполнителей той или иной задачи для компании ( например дизайнеров по рекламе )

- Ведение блога компании + написание кратких статей.

- Разбор веб-почты, Рекламная рассылка мэйлов, визиток, флаеров и т.д.

- Ведение групп "В Контакте", "Одноклассники", "Фейсбук" и т.д.

- Ведение переписки с парнёрами и клиентами (поддерживание контакта).

- Отслеживание культурных и деловых мероприятий (салонов, выстовок) на територии СНГ и Европы.

- Самостоятельная разработка идей по развитию и их реализация ( после соглосования с нами ).

Работа на постоянной основе, 8 часов в день. ( 5 dnei v nedelu)

SKYPE - обязателен с микрофоном + постоянное подключение на время всей работы !!!!!!!!

Веб-камера приветствуется.

Праздничные дни должны быть адаптированы под европейские (возможны иногда исключения).

Испытательный срок оплачивается (1месяц -270$; 2месяц - 320$)

В случае если все ОК! - то минимальный договор 1 месяц , максимальный 1 год.

Оплата - 300? v mesyac ( okolo 420$ ) по истечению 6 месяцев совместной работы возможны премии от руководства в зависимости от вашей пользы и вашего профессионализма.

С уважением , Company MARKIZ

13 лет назад
Euro-Go
Артур 
49 летФранция
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Lika86
Лариса 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
Xороший исполнитель. Быстро вникла в суть дела, не задавала лишних вопросов. Работа была сделана качественно и в срок. К дополнительным требованиям отнеслась без капризов и притензий. Сайт: www.paris-cab.com Если вы хотите быть уверены в даннои оценке звоните: +33 666870707 Управлаюший компании " MARKIZ " - Artour Arzoumanian. (Париж, ФРАНЦИЯ) Советую !
Очень хороший, порядочный и надежный работодатель. Было приятно иметь с ним дело. Можете смело подписываться под его вакансиями.
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