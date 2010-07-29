Менеджер проекта (Project Manager)

Менеджер проекта.

Требуется специалист с опытом управления разработкой интернет проектов.

Функциональные обязанности: планирование, организация процесса разработки, подбор команды, разработка проекта и сдача заказчику.

Основное требование: опыт успешной командной разработки интернет проектов, а также профессиональное владение на уровне эксперта языком программирования и технологиями, которые будут использованы командой разработчиков.

Пожалуйста предоставьте Ваше резюме, где было бы указано о Вашем опыте разработки, используемых технологиях, а также краткое описание последних успешных проектов, которые были реализованы под Вашим руководством.

Дополнительная информация в приложенном файле.