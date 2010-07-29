Менеджер проекта (Project Manager)

Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов. Требования и обяз: - умение подключать к работе и управлять другими людьми online - опыт руководства командой - опыт подбора персонала на weblancer.net - формир.бюджета - лидерские навыки - способность добиваться качественных ...
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Менеджер проекта.
Требуется специалист с опытом управления разработкой интернет проектов.
Функциональные обязанности: планирование, организация процесса разработки, подбор команды, разработка проекта и сдача заказчику.
Основное требование: опыт успешной командной разработки интернет проектов, а также профессиональное владение на уровне эксперта языком программирования и технологиями, которые будут использованы командой разработчиков.
Пожалуйста предоставьте Ваше резюме, где было бы указано о Вашем опыте разработки, используемых технологиях, а также краткое описание последних успешных проектов, которые были реализованы под Вашим руководством.
Дополнительная информация в приложенном файле.
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