Требуется опытный бизнес-аналитик с английским

Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов. Требования и обяз: - умение подключать к работе и управлять другими людьми online - опыт руководства командой - опыт подбора персонала на weblancer.net - формир.бюджета - лидерские навыки - способность добиваться качественных ...
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Иностранная компания приглашает на должность бизнес-аналитика в сфере разработки программного обеспечения. Основной обязанностью является обеспечение оптимальной артикуляции и контроль за соблюдением бизнес-требований иностранных заказчиков для русскоязычных разработчиков.
Обязанности:
* Глубокий анализ бизнес-требований и формализация задач на их основе
* Создание соответствующий документации на русском и английском языке
* Сопровождение процесса разработки, контроль за соблюдением бизнес-требований
* Внедрение измененных запросов клиентов в существующий функционал
* Контроль реализации требований проектной командой
* Внесение предложений по оптимизации процессов разработки существующих проектов
Требования:
* Владение бизнес-английским (минимально - Upper-Intermediate)
* Реальный опыт формулирования бизнес-требований в сфере разработки ПО (кандидаты без опыта работы в IT не рассматриваются)
* Работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость
* Опыт разработки технических заданий на основании анализа бизнес-процессов
* Хорошие межличностные навыки, неконфликтность, понимание психологии разработчиков
* Системное мышление и аналитический склад ума;
* Настойчивость в реализации командой формализованных требований
Желательно:
* Опыт работы за рубежом, либо в мультикультурной среде, либо в компании, где основной рабочий язык - английский
* Опыт работы в сфере разработке Java приложений, а также Интернет-решений
* Опыт удаленной работы, либо опыт работы в рассредоточенной команде
* Практическое применение методов Agile и Scrum
Мы предлагаем:
* Дружный коллектив
* Удаленная работа
* Свободный график
* Неоценимый опыт
* Интересная, креативная работа
* Высокий уровень оплаты
* Возможность работы первое время на неполный рабочий день
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