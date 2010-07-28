Требуется опытный бизнес-аналитик с английским

Иностранная компания приглашает на должность бизнес-аналитика в сфере разработки программного обеспечения. Основной обязанностью является обеспечение оптимальной артикуляции и контроль за соблюдением бизнес-требований иностранных заказчиков для русскоязычных разработчиков.

Обязанности:

* Глубокий анализ бизнес-требований и формализация задач на их основе

* Создание соответствующий документации на русском и английском языке

* Сопровождение процесса разработки, контроль за соблюдением бизнес-требований

* Внедрение измененных запросов клиентов в существующий функционал

* Контроль реализации требований проектной командой

* Внесение предложений по оптимизации процессов разработки существующих проектов

Требования:

* Владение бизнес-английским (минимально - Upper-Intermediate)

* Реальный опыт формулирования бизнес-требований в сфере разработки ПО (кандидаты без опыта работы в IT не рассматриваются)

* Работоспособность, ответственность, стрессоустойчивость

* Опыт разработки технических заданий на основании анализа бизнес-процессов

* Хорошие межличностные навыки, неконфликтность, понимание психологии разработчиков

* Системное мышление и аналитический склад ума;

* Настойчивость в реализации командой формализованных требований

Желательно:

* Опыт работы за рубежом, либо в мультикультурной среде, либо в компании, где основной рабочий язык - английский

* Опыт работы в сфере разработке Java приложений, а также Интернет-решений

* Опыт удаленной работы, либо опыт работы в рассредоточенной команде

* Практическое применение методов Agile и Scrum

Мы предлагаем:

* Дружный коллектив

* Удаленная работа

* Свободный график

* Неоценимый опыт

* Интересная, креативная работа

* Высокий уровень оплаты

* Возможность работы первое время на неполный рабочий день