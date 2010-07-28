Менеджер по работе с клиентами в веб-студии

Задачи 1.Работа с сео компанией и сео на фрилансе.(ставить им задачи выполнять их рекомендации) 2.Работа с контентом(его пишут фрилансеры,проставить title, description и keywords) 3.Контроль фрилансеров которые будут добавлять товар на сайт) поиск сотрудников кто будет делать для ...