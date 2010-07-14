Нужен фрилансер-техписатель в команду

В команду нужны техписатели. Основная работа - общаться с заказчиками, выявлять их потребности и писать техзадания для разработчиков. Реже - писать пользовательские мануалы, описания готовых систем.

Важно:

- Москва-Подмосковье (90% задач - хотя бы раз в неделю нужны личные встречи),

- несколько лет опыта работы в компании, бизнес-аналитиком либо техписателем,

- держать своё слово во что бы то ни стало, любой ценой!

Желательно:

- опыт проектирования архитектуры, руководства проектами - большой плюс,

- опыт программирования - хороший плюс,

- можете нарисовать интерфейс - плюс,

- быть увлеченным своим делом,

- знание ГОСТов

Удаленка, постоянное сотрудничество, возможно фултайм, возможно оклад.

Пишите в скайп m.drobitko или аську 4721853.

Начните со ссылки на ваше резюме, и пришлите 1-2 ваших лучших документа - без этого разговор не состоится.

Если присылать нечего - не тратьте своё время: к нам попадут только профи.