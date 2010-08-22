Гении менеджмента, управления и генераторы идей.

$3000
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Уважаемые профессионалы,

Нам требуются гении менеджмента, управления и генераторы идей для крупномасштабных проектов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу в компании в Австрии, в городе Зальцбург на условиях:

- Срок работы у нас - 24 месяца с возможностью продления на срок от 24 до 60 месяцев (договор продлевается за 12 месяцев до завершения предыдущего).

- Ежегодный отпуск (30 дней), который может браться как частями (7-14 дней), так и весь сразу. Первый отпуск - не раньше, чем через 4 месяца после начала работы у нас.

- Конкурентоспособную зарплату - от 2500 евро в месяц нетто (после оплаты всех налогов) для обычных сотрудников и от 3500 евро - для ведущих специалистов.

- Полное страхование жизни, дееспособности, здоровья, ответственности перед третьими лицами и так далее.

- Страховые взносы в специальный фонд, деньги из которого выдаются после завершения контракта по работе у нас (в среднем - около 7000-10000 евро за каждый год работы у нас).

- Премии при успешном выполнении планов компании, кроме того - 13-ая (летом) и 14-ая зарплата (на Новый год).

МЫ ПРИГЛАШАЕМ надежных и ответственных молодых людей, у которых:

- Есть законченные, успешные проекты,

- Есть опыт работы не менее 3 лет в нужной нам сфере,

- Есть высшее или незаконченное высшее образование (возможно, будет завершено в Австрии?).

МЫ ОЖИДАЕМ, что вы:

- Знаете английский язык как минимум на разговорном уровне,

- Готовы к долгосрочной работе у нас в офисе,

- Любите продукции Apple или способны доказать, чем же так плох iPhone, iPad и iMac, чтобы мы дали вам не эти стандартные инструменты, а что-нибудь еще. :-)

МЫ НАДЕЕМСЯ, что вы умеете играть в шахматы или настольный футбол и будете принимать участие в корпоративных турнирах и мероприятиях. :-)

Высылайте мне письмо с информацией о вас. Пишите все что считаете полезным мне знать о вас, но не нужно пустых длинных текстов. Пусть это будет 3 предложения, в которых все скажете о себе и дадите ссылку на портфолио. Ссылка на портфолио и наличие большого опыта работы - главный критерий отбора в команду! Не забывайте указывать и желаемый размер оплаты труда (в Европе это нормально, что работник сам назначает себе заработную плату и потом работодатель решает, сможет ли окупить он эту зарплату для компании или нет).

Успехов всем и будем ждать ваших профессиональных, продуманных решений о работе в одной из самых развитых Европейской стран с лучшим "коэффициентом качества жизни" стране мира.

13 лет назад
wiiki
46 летАвстрия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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