Веб-программист, тим-лид

Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов. Требования и обяз: - умение подключать к работе и управлять другими людьми online - опыт руководства командой - опыт подбора персонала на weblancer.net - формир.бюджета - лидерские навыки - способность добиваться качественных ...
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Необходим опытный разработчик с навыками управления командой программистов.
Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, хорошие знание Zend FW, Javascript и библиотеки JQuary.
Необходим опыт работы над крупными проектами с описанием задач, которые вы в них выполняли, количеством людей задействованных в проекте и работающих под вашим началом.
Приветствуется инициативность, интерес к саморазвитию и собственным проектам.
Предпочтение кандидатам из Москвы. Работа удаленная, проектная с заключением договора.
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