Требуется интернет маркетолог-проджект мен-р

В компанию Сайт Проджектс www.siteprojects.ru требуется интернет-маркетолог и проджект менеджер в одном лице.

Требования к кандидату:

- отличное знание продаж через Интернет

- умение или понимание как продавать в Сети

Задачи:

- выводить на качественно новый уровень продажи товаров текущих уже успешных магазинов и проектов

- разрабатывать стратегию продаж в Сети новых линеек продукции, в том числе эксклюзивных товарных групп

- реализовывать задуманные стратегии путем управления командой специалистов

Ваш интерес:

- вы будете не просто работать. Вы будете строить свой бизнес, т.к. вы будете в доле продаж с каждого товара каждого проекта, над которым вы трудитесь

- принять участие в становлении компании-лидера в некоторых незаполненных пока нишах Рунета и стать частью его прибыли.

Опыт не всегда обязателен. Добавляйтесь. С каждым участником буду беседовать индивидуально.

Работа удаленная, но вы должны быть уверены, что имеете на эту работуне менее 3 часов в сутки чистого незанятого рабочего времени (кроме выходных).

Предпочтение людям из Москвы и МО, но рассматриваются и кандидаты из других городов/стран.