Проектный менеджер для журнала Kasta Magazine

Для ведения проектов требуется проджек-менеджер для управления web-проектами. 8-9 сайтов. Требования и обяз: - умение подключать к работе и управлять другими людьми online - опыт руководства командой - опыт подбора персонала на weblancer.net - формир.бюджета - лидерские навыки - способность добиваться качественных ...
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На частичную занятость (по совместительству) требуется менеджер по развитию мужского журнала Kasta Magazine (http://kastamag.com)
Основные задачи:
Участие в разработке и исполнении стратегии развития ресурса
Разработка мероприятий по продвижению
Поиск, оценка и коммуникация со сторонними специалистами
Поиск и внедрение инструментов монетизации ресурса
Поддержание целевого уровня рентабельности ресурса
Ведение отчетности
Требования
Опыт управления проектами в профильных компаниях (дизайн-студия, онлайн СМИ, медиа-агентство)
Навыки медиапланирования
Хорошее понимание веб-технологий (Saas, Wordpress, SMO, SEO - обязательно)
Активная жизненная позиция и лидерские качества
Английский (желательно)
Постоянный доступ к сети, Skype
Оплата: фиксированная ставка (ежемесячно) + % (ежеквартально)
Просьба отправлять запросы с приложением краткого резюме (до 1000 знаков)
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