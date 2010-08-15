Проектный менеджер для журнала Kasta Magazine

Управление проектамиЗакрыт1 заявка227 просмотров
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На частичную занятость (по совместительству) требуется менеджер по развитию мужского журнала Kasta Magazine (http://kastamag.com)

Основные задачи:

Участие в разработке и исполнении стратегии развития ресурса

Разработка мероприятий по продвижению

Поиск, оценка и коммуникация со сторонними специалистами

Поиск и внедрение инструментов монетизации ресурса

Поддержание целевого уровня рентабельности ресурса

Ведение отчетности

Требования

Опыт управления проектами в профильных компаниях (дизайн-студия, онлайн СМИ, медиа-агентство)

Навыки медиапланирования

Хорошее понимание веб-технологий (Saas, Wordpress, SMO, SEO - обязательно)

Активная жизненная позиция и лидерские качества

Английский (желательно)

Постоянный доступ к сети, Skype

Оплата: фиксированная ставка (ежемесячно) + % (ежеквартально)

Просьба отправлять запросы с приложением краткого резюме (до 1000 знаков)

13 лет назад
SKalinin
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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