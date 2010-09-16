Менеджер ИТ-проектов

Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
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Функциональные обязанности:
- предпроектное исследование и определение требований к проекту;
- оценка трудозатрат и необходимых ресурсов для внедрения проекта, составление бюджета на реализацию проекта;
- постановка технического задания исполнителям;
- контроль реализации проекта согласно ТЗ и бюджета;
- организация обучения пользователей в рамках проекта (план обучения, методика и т.п.);
- организация тестирования реализованного решения требованиям ТЗ;
- написание сопроводительной документации, инструкций пользователям проекта, отчетности по проекту;
- ведение делопроизводства по проекту (договора, счета, акты выполненных работ).
Требования к кандидату:
Пол: мужской, женский
Возраст: желателен от 25 до 35; приемлем от 25 до40
Образование (требуемое и желаемое): высшее или среднее специальное профильное образование;
Наличие сертификатов, разрешений, допусков: наличие портфолио успешно внедренных ИТ проектов (автоматизация на базе 1С: регламентный и управленческий учет, CRM, Документооборот, Бизнес-процессы)
Опыт работы в данной должности: не мене 3-х лет
Владение иностранными языками: технический английский
Опыт объектно-ориентированного программирования ( Object Pascal, C) в коллективе разработчиков.
Опыт работы в проектах по внедрению 1С:Предприятие 8.х.
Опыт администрирования серверов ( Windows/Linux/Unix).
Опыт проектирования и монтажа СКС.
Опыт работы с voip, прграммирование мини-АТС.
Владение компьютерными программами:
MS Project, 1C:Предприятие 8.1 ( УПП, CRM)
Офисный минимум: MSOffice(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio)
Социальный пакет: в рамках КЗоТ
Условия работы.
Возможность профессионального роста, программы повышения квалификации:
после прохождения ИС
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