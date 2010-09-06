Нужен технический руководитель проекта

Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
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Основные обязанности: 1. Набор и руководство группами программистов; участие в разработке ТЗ на создание портала; распределение,постановка и контроль выполнения задач по программированию (разработка, качество кода и др.) и системному администрированию (обеспечение работы серверов и ПО, сетевой инфраструктуры и др.).
2. Контроль над планами реализации проекта, организация групповой работы, умение работать с географически распределенной командой
3. Разделение основных задач на подзадачи, формирование планов-графиков, написание отчетов и презентации по проекту.
4. Знание телекоммуникационных и интернет-услуг.
5. Умение работать на результат.
6. Умение работать в команде из различных подразделений.
7. Знание базовых СМС (таких как social engine, live street, media wiki)
Персональные навыки:
1. Ведение работ по программированию задач повышенной сложности,
2. Разработка технической документации,
3. Программирование и верстка Web сайтов и дополнительных модулей к ним,
4. Поддержка работоспособности Web сайтов, оптимизация кода,
5. Работа с «чужим» кодом(чтение, модификация, добавление).
Требуемый опыт:
1. Обязательно в крупных телекоммуникационных или Интернет компаниях (крупных порталах)
2. Опыт администрирования ОС Linux (RHEL, SUSE)
3. Опыт работы с SQL, опыт работы с mysql или другими СУБД не менее 3-х лет
4. Профессиональное знание HTML, XML, CSS, PHP, JavaScript, VBScript, ActiveX, Flash.
5. Наличие примеров выполненных работ, участия в проектах.
Преимущества для соискателей из Санкт-Петербурга. На постоянную основу. Оплата обсуждается по результатам предварительных переговоров (50-90 тыс. рублей в месяц, премии). Наличие команды программистов, дизайнера-верстальщика и т.п. приветствуется.
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