Нужен технический руководитель проекта

Основные обязанности: 1. Набор и руководство группами программистов; участие в разработке ТЗ на создание портала; распределение,постановка и контроль выполнения задач по программированию (разработка, качество кода и др.) и системному администрированию (обеспечение работы серверов и ПО, сетевой инфраструктуры и др.).

2. Контроль над планами реализации проекта, организация групповой работы, умение работать с географически распределенной командой

3. Разделение основных задач на подзадачи, формирование планов-графиков, написание отчетов и презентации по проекту.

4. Знание телекоммуникационных и интернет-услуг.

5. Умение работать на результат.

6. Умение работать в команде из различных подразделений.

7. Знание базовых СМС (таких как social engine, live street, media wiki)

Персональные навыки:

1. Ведение работ по программированию задач повышенной сложности,

2. Разработка технической документации,

3. Программирование и верстка Web сайтов и дополнительных модулей к ним,

4. Поддержка работоспособности Web сайтов, оптимизация кода,

5. Работа с «чужим» кодом(чтение, модификация, добавление).

Требуемый опыт:

1. Обязательно в крупных телекоммуникационных или Интернет компаниях (крупных порталах)

2. Опыт администрирования ОС Linux (RHEL, SUSE)

3. Опыт работы с SQL, опыт работы с mysql или другими СУБД не менее 3-х лет

4. Профессиональное знание HTML, XML, CSS, PHP, JavaScript, VBScript, ActiveX, Flash.

5. Наличие примеров выполненных работ, участия в проектах.

Преимущества для соискателей из Санкт-Петербурга. На постоянную основу. Оплата обсуждается по результатам предварительных переговоров (50-90 тыс. рублей в месяц, премии). Наличие команды программистов, дизайнера-верстальщика и т.п. приветствуется.