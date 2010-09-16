Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
Проект менеджер. Создание и продвижение сайтов.
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Проект менеджер. Управление интернет-проектами: создание и продвижение сайтов, фирменный стиль.
Компания: TOP Agency, группа компаний ПИК.
Ожидаемый уровень дохода: 50 000 руб.
В связи с открытием нового отдела, приглашается специалист с опытом работы в области управления интернет-проектами.
Требования к кандидату:
• Возраст: от 23-х лет.
• Возможна дистанционная, попроектная работа.
Прошу не писать мне в личку.
Отправили резюме с портфелем - просто звоните. С 12 до 23 по GMT +3.
Просьба присылать резюме и портфель мне на почту (до 10 лучших проектов с описанием участия в них). После чего звонить мне по телефону, указанному в моём профиле.
Опыт работы:
— опыт проектирования и разработки логики работы интерактивных сервисов (анкеты, калькуляторы, интерактивные помощники);
— опыт разработки концепции-ТЗ дизайна пользовательских интерфейсов;
— опыт руководства разработкой и долговременной поддержкой (информационной, технической, организационной) интернет-ресурсов;
— опыт проектной работы;
— обязательно наличие стажа работы в области интернет-технологий не менее 2-х лет, как менеджера проектов не менее года.
Навыки:
— знание HTML, основ WEB дизайна, опыт работы с CMS;
— опыт работы с документами (служебные записки, ведение договоров, оплата счетов);
— опытный пользователь ПК.
Обязанности:
• ведение интернет - проектов под ключ (сайт, его продвижение, подготовка печатных материалов).
• определение концепции, целей, задач и основных этапов проекта;
• бюджетирование и прогнозирование проекта;
• разработка технических заданий специалистам (программисты, дизайнеры, копирайтеры, SEO оптимизаторы и др.);
• выбор подрядчика, ведение переговоров, заключение договоров с подрядчиком, контроль исполнения подрядчиком сроков и всех этапов работ;
• контроль сроков в соответствии с утвержденным планом;
• мониторинг работ по проекту;
• контроль исполнения проекта на каждой стадии и управления изменениями в ходе проекта;
• обеспечение информационного взаимодействия участников проекта;
• предоставление отчетов о ходе реализации проекта;
• тестирование проекта, запуск;
• последующая поддержка сайта и его развитие;
• доработка, модернизация существующих интернет-проектов.
Требования:
• высшее образование;
• дополнительная подготовка в области управления интернет - проектами;
• наличие в портфеле от двух проектов средней сложности;
• ориентация на достижение, инициативность, самостоятельность;
Условия:
• режим работы 5/2, выходные сб. и вс.;
• возможна удалённая, попроектная работа;
• оформление на работу производится в соответствии с ТК РФ.
Мы предлагаем:
— достойную зарплату, которая обсуждается с успешными кандидатами;
— заключение срочного договора на 3 месяца, с последующей пролонгацией и перспективой зачисления в основной штат;
— полная занятость, офис напротив метро «Добрынинская», понедельник-пятница с 10:00-19:00;
— возможность профессионального и карьерного роста;
— работу в веселом, доброжелательном коллективе.
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PS: Если у вас все в порядке с самооценкой, вы умеете думать головой и не боитесь работать руками, при этом понимаете, что работа не столько руководящая, сколько исполнительская - не стесняйтесь, звоните и присылайте ваше резюме и ссылки на портфолио.
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