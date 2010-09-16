Проект менеджер. Создание и продвижение сайтов.

Проект менеджер. Управление интернет-проектами: создание и продвижение сайтов, фирменный стиль.

Компания: TOP Agency, группа компаний ПИК.

Ожидаемый уровень дохода: 50 000 руб.

В связи с открытием нового отдела, приглашается специалист с опытом работы в области управления интернет-проектами.

Требования к кандидату:

• Возраст: от 23-х лет.

• Возможна дистанционная, попроектная работа.

Прошу не писать мне в личку.

Отправили резюме с портфелем - просто звоните. С 12 до 23 по GMT +3.

Просьба присылать резюме и портфель мне на почту (до 10 лучших проектов с описанием участия в них). После чего звонить мне по телефону, указанному в моём профиле.

Опыт работы:

— опыт проектирования и разработки логики работы интерактивных сервисов (анкеты, калькуляторы, интерактивные помощники);

— опыт разработки концепции-ТЗ дизайна пользовательских интерфейсов;

— опыт руководства разработкой и долговременной поддержкой (информационной, технической, организационной) интернет-ресурсов;

— опыт проектной работы;

— обязательно наличие стажа работы в области интернет-технологий не менее 2-х лет, как менеджера проектов не менее года.

Навыки:

— знание HTML, основ WEB дизайна, опыт работы с CMS;

— опыт работы с документами (служебные записки, ведение договоров, оплата счетов);

— опытный пользователь ПК.

Обязанности:

• ведение интернет - проектов под ключ (сайт, его продвижение, подготовка печатных материалов).

• определение концепции, целей, задач и основных этапов проекта;

• бюджетирование и прогнозирование проекта;

• разработка технических заданий специалистам (программисты, дизайнеры, копирайтеры, SEO оптимизаторы и др.);

• выбор подрядчика, ведение переговоров, заключение договоров с подрядчиком, контроль исполнения подрядчиком сроков и всех этапов работ;

• контроль сроков в соответствии с утвержденным планом;

• мониторинг работ по проекту;

• контроль исполнения проекта на каждой стадии и управления изменениями в ходе проекта;

• обеспечение информационного взаимодействия участников проекта;

• предоставление отчетов о ходе реализации проекта;

• тестирование проекта, запуск;

• последующая поддержка сайта и его развитие;

• доработка, модернизация существующих интернет-проектов.

Требования:

• высшее образование;

• дополнительная подготовка в области управления интернет - проектами;

• наличие в портфеле от двух проектов средней сложности;

• ориентация на достижение, инициативность, самостоятельность;

Условия:

• режим работы 5/2, выходные сб. и вс.;

• возможна удалённая, попроектная работа;

• оформление на работу производится в соответствии с ТК РФ.

Мы предлагаем:

— достойную зарплату, которая обсуждается с успешными кандидатами;

— заключение срочного договора на 3 месяца, с последующей пролонгацией и перспективой зачисления в основной штат;

— полная занятость, офис напротив метро «Добрынинская», понедельник-пятница с 10:00-19:00;

— возможность профессионального и карьерного роста;

— работу в веселом, доброжелательном коллективе.

__

PS: Если у вас все в порядке с самооценкой, вы умеете думать головой и не боитесь работать руками, при этом понимаете, что работа не столько руководящая, сколько исполнительская - не стесняйтесь, звоните и присылайте ваше резюме и ссылки на портфолио.