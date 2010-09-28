Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется менеджер
Требования:
девушка, в/о‚ грамотная речь
желание работать и зарабатывать! сообразительность, организованность, ответственность, мобильность
Internet бесперебойный !
готовность приступить к работе сразу
Обязанности:
Работа на дому. ВЕДЕНИЕ заказа (без поиска клиентов!!).
Условия работы:
График работы: ПОЛНЫЙ
Стабильная зп в сезон до 50 000р по результатам (можно еженедельные выплаты)
Резюме высылать на почту [email protected]
ps
ЗАРПЛАТА РЕАЛНЬНАЯ, ВОЗМОЖНЫ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО – ГЛАВНОЕ ЖЕЛАЕНИЕ РАБОТАТЬ!!!!
ТЕМ КТО ТРАТИТ НАШЕ ВРЕМЯ НАПИСАВ, ЧТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ А ПОТОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ – СТАВИМ МИНУС В ОТЗЫВЫ. ЗА ПОТЕРЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!
НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ!!!
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