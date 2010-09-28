Требуется менеджер

Управление проектамиЗакрыт11 заявок312 просмотров
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На постоянную работу требуется менеджер

Требования:

девушка, в/о‚ грамотная речь

желание работать и зарабатывать! сообразительность, организованность, ответственность, мобильность

Internet бесперебойный !

готовность приступить к работе сразу

Обязанности:

Работа на дому. ВЕДЕНИЕ заказа (без поиска клиентов!!).

Условия работы:

График работы: ПОЛНЫЙ

Стабильная зп в сезон до 50 000р по результатам (можно еженедельные выплаты)

Резюме высылать на почту [email protected]

ps

ЗАРПЛАТА РЕАЛНЬНАЯ, ВОЗМОЖНЫ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО – ГЛАВНОЕ ЖЕЛАЕНИЕ РАБОТАТЬ!!!!

ТЕМ КТО ТРАТИТ НАШЕ ВРЕМЯ НАПИСАВ, ЧТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ А ПОТОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ – СТАВИМ МИНУС В ОТЗЫВЫ. ЗА ПОТЕРЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ!!!

13 лет назад
companii
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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