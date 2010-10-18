Добрый день! Требуется руководитель проектов, способный решать разнообразные задачи и проблемы, возникающие в ходе разработки. Работа интересная, но требует постоянного обучения и усвоения большого объема информации; умения находить общий язык с разными людьми, причем на расстоянии; стрессоустойчивости.

Основные требования:

- умение мыслить в разных направлениях, переключаться с одной задачи на другую

- Умение генерировать идеи – приветствуется.

- Способность к обучению, быстрое усвоение материала.

- Иметь представления о верстке и дизайне, о создании сайта в целом (не обязательно, но желательно).

- Желателен опыт в руководстве людьми на расстоянии, организаторские способности.

На начальном этапе (в течение недели) будет проходить неоплачиваемая подготовка кандидата: обучение будет касаться правильного построения информационной архитектуры сайта, юзабилити и т.д.

После подготовки, необходимо выполнять следующие функции:

1. Выбор темы проекта. Разработка информационной архитектуры будущего сайта, составление ТЗ для Дизайнера и Копирайтеров.

2. Одновременно в разработке будет несколько проектов, поэтому требуется организация работы нескольких групп специалистов.

3. Слежение за сроками разработки, принятие всех материалов согласно ТЗ, прием, проверка готового проекта.

4. Решение возникающих в ходе разработки проблем: подбор сотрудников, если требуется – замена сотрудников, решение проблем с задержкой сроков и т.д.

Условия оплаты:

После недели неоплачиваемого обучения следует 2 недели испытательного срока, в течение которого оплата будет составлять 5-7$ за каждый сданный проект. Затем – переход на ставку 400 $ с последующим ростом до 500 $.