Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...
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Добрый день! Требуется руководитель проектов, способный решать разнообразные задачи и проблемы, возникающие в ходе разработки. Работа интересная, но требует постоянного обучения и усвоения большого объема информации; умения находить общий язык с разными людьми, причем на расстоянии; стрессоустойчивости.
Основные требования:
- умение мыслить в разных направлениях, переключаться с одной задачи на другую
- Умение генерировать идеи – приветствуется.
- Способность к обучению, быстрое усвоение материала.
- Иметь представления о верстке и дизайне, о создании сайта в целом (не обязательно, но желательно).
- Желателен опыт в руководстве людьми на расстоянии, организаторские способности.
На начальном этапе (в течение недели) будет проходить неоплачиваемая подготовка кандидата: обучение будет касаться правильного построения информационной архитектуры сайта, юзабилити и т.д.
После подготовки, необходимо выполнять следующие функции:
1. Выбор темы проекта. Разработка информационной архитектуры будущего сайта, составление ТЗ для Дизайнера и Копирайтеров.
2. Одновременно в разработке будет несколько проектов, поэтому требуется организация работы нескольких групп специалистов.
3. Слежение за сроками разработки, принятие всех материалов согласно ТЗ, прием, проверка готового проекта.
4. Решение возникающих в ходе разработки проблем: подбор сотрудников, если требуется – замена сотрудников, решение проблем с задержкой сроков и т.д.
Условия оплаты:
После недели неоплачиваемого обучения следует 2 недели испытательного срока, в течение которого оплата будет составлять 5-7$ за каждый сданный проект. Затем – переход на ставку 400 $ с последующим ростом до 500 $.
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