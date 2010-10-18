Требуется руководитель проектов.

Управление проектамиЗакрыт2 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Требуется руководитель проектов, способный решать разнообразные задачи и проблемы, возникающие в ходе разработки. Работа интересная, но требует постоянного обучения и усвоения большого объема информации; умения находить общий язык с разными людьми, причем на расстоянии; стрессоустойчивости.

Основные требования:

- умение мыслить в разных направлениях, переключаться с одной задачи на другую

- Умение генерировать идеи – приветствуется.

- Способность к обучению, быстрое усвоение материала.

- Иметь представления о верстке и дизайне, о создании сайта в целом (не обязательно, но желательно).

- Желателен опыт в руководстве людьми на расстоянии, организаторские способности.

На начальном этапе (в течение недели) будет проходить неоплачиваемая подготовка кандидата: обучение будет касаться правильного построения информационной архитектуры сайта, юзабилити и т.д.

После подготовки, необходимо выполнять следующие функции:

1. Выбор темы проекта. Разработка информационной архитектуры будущего сайта, составление ТЗ для Дизайнера и Копирайтеров.

2. Одновременно в разработке будет несколько проектов, поэтому требуется организация работы нескольких групп специалистов.

3. Слежение за сроками разработки, принятие всех материалов согласно ТЗ, прием, проверка готового проекта.

4. Решение возникающих в ходе разработки проблем: подбор сотрудников, если требуется – замена сотрудников, решение проблем с задержкой сроков и т.д.

Условия оплаты:

После недели неоплачиваемого обучения следует 2 недели испытательного срока, в течение которого оплата будет составлять 5-7$ за каждый сданный проект. Затем – переход на ставку 400 $ с последующим ростом до 500 $.

13 лет назад
filatova
35 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется руководитель проекта.

    $500

    Здравствуйте. Мы являемся транспортно-туристичетской компанией, работающей во Франции (мы русские). Нам требуется парень или девушка до 40 лет , на постоянную занятость ( работа на дому в интернете). Основные обязаности: - Ведение проектов. - Поиск информации в интернете. - Реклама ...

    Управление проектами1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Проект менеджер. Создание и продвижение сайтов.

    $2500

    Проект менеджер. Управление интернет-проектами: создание и продвижение сайтов, фирменный стиль. Компания: TOP Agency, группа компаний ПИК. Ожидаемый уровень дохода: 50 000 руб. В связи с открытием нового отдела, приглашается специалист с опытом работы в области управления интернет-проектами. Требования к ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер ИТ-проектов

    Функциональные обязанности: - предпроектное исследование и определение требований к проекту; - оценка трудозатрат и необходимых ресурсов для внедрения проекта, составление бюджета на реализацию проекта; - постановка технического задания исполнителям; - контроль реализации проекта согласно ТЗ и бюджета; - ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер проектов

    Требуется менеджер проектов на постоянную удаленную работу. Задачи: Поиски в Интернете (специального программного обеспечения (например CRM, Project management), технической информации) и анализ полученной информации Составление технических заданий (с учетом SEO и юазбилити) Создание сайтов и управление процессом создания ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен технический руководитель проекта

    Основные обязанности: 1. Набор и руководство группами программистов; участие в разработке ТЗ на создание портала; распределение,постановка и контроль выполнения задач по программированию (разработка, качество кода и др.) и системному администрированию (обеспечение работы серверов и ПО, ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Гении менеджмента, управления и генераторы идей.

    $3000

    Уважаемые профессионалы, Нам требуются гении менеджмента, управления и генераторы идей для крупномасштабных проектов. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу в компании в Австрии, в городе Зальцбург на условиях: - Срок работы у нас - 24 месяца с возможностью продления на ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проектный менеджер для журнала Kasta Magazine

    На частичную занятость (по совместительству) требуется менеджер по развитию мужского журнала Kasta Magazine (http://kastamag.com) Основные задачи: Участие в разработке и исполнении стратегии развития ресурса Разработка мероприятий по продвижению Поиск, оценка и коммуникация со сторонними специалистами Поиск и внедрение ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист, тим-лид

    $10000

    Необходим опытный разработчик с навыками управления командой программистов. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, хорошие знание Zend FW, Javascript и библиотеки JQuary. Необходим опыт работы над крупными проектами с описанием ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется интернет маркетолог-проджект мен-р

    В компанию Сайт Проджектс www.siteprojects.ru требуется интернет-маркетолог и проджект менеджер в одном лице. Требования к кандидату: - отличное знание продаж через Интернет - умение или понимание как продавать в Сети Задачи: - выводить на качественно новый уровень продажи товаров текущих ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад