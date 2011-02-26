UCG

Юрий Удод UCG

 
46 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Консалтинговая компания "UCG"

Компания UCG работает с 1999 года. С 2000 года мы занимаемся рекрутингом для компаний из Украины, России, Прибалтики, Польши.

За этот период благодаря нашей работе более 800 человек нашли для себя новое место работы и получили новые возможности профессионального развития. И более 250 компаний получили ценных сотрудников, для развития своего бизнеса.

Наша работа всегда индивидуально ориентирована: мы подбираем специалистов под конкретную отрасль, под конкретный бизнес, под конкретную компанию и даже под конкретного руководителя. Учет всех этих нюансов и факторов, позволяет нам оставаться среди ведущих рекрутинговых агентств уже более 10 лет.

Контактная информация:

Руководитель - Удод Юрий

Тел.: +38 098 646 0 426

E-mail: [email protected]

  • Python web-developer

    $2300

    Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&amp;D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...

    JavascriptPythonAndroidHTMLCSSiOSПриложение для AndroidjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Senior QA

    $2500

    Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&amp;D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Javascript developer

    $3000

    Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&amp;D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...

    JavascriptAndroidHTMLCSSiOSПриложение для Android
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash/Flex программист

    $2500

    Наша компания занимается разработкой игровых приложений и является одним из ведущих разработчиков на территории СНГ в этой отрасли. Существуем мы уже более 10 лет и выпустили на рынок десятки игр. И сейчас необходим квалифицированный ...

    Flash
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист С++

    $2500

    Нам срочно нужны программист С++ с опытом работы с MFC и COM для участия в разработке крупных и долгосрочных проектов. Мы одна из крупнейших IT-компаний в Украине – у нас 5 филиалов по Украине. Все ...

    Unix
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер проектов (Продюсер)

    $2500

    Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер IT-проектов

    Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад