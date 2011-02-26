Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...
Компания UCG работает с 1999 года. С 2000 года мы занимаемся рекрутингом для компаний из Украины, России, Прибалтики, Польши.
За этот период благодаря нашей работе более 800 человек нашли для себя новое место работы и получили новые возможности профессионального развития. И более 250 компаний получили ценных сотрудников, для развития своего бизнеса.
Наша работа всегда индивидуально ориентирована: мы подбираем специалистов под конкретную отрасль, под конкретный бизнес, под конкретную компанию и даже под конкретного руководителя. Учет всех этих нюансов и факторов, позволяет нам оставаться среди ведущих рекрутинговых агентств уже более 10 лет.
Контактная информация:
Руководитель - Удод Юрий
Тел.: +38 098 646 0 426
E-mail: [email protected]
- $2300Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $3000
Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Наша компания занимается разработкой игровых приложений и является одним из ведущих разработчиков на территории СНГ в этой отрасли. Существуем мы уже более 10 лет и выпустили на рынок десятки игр. И сейчас необходим квалифицированный ...Разработка игрнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Нам срочно нужны программист С++ с опытом работы с MFC и COM для участия в разработке крупных и долгосрочных проектов. Мы одна из крупнейших IT-компаний в Украине – у нас 5 филиалов по Украине. Все ...Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется МЕНЕДЖЕР IT-проектов в крупную IT-компанию. Компания работает на рынке казуальных (casual) и онлайновых компьютерных игр с 2000г. За время своего существования компания выпустила около 100 игр для ПК, более 30 игр для мобильных устройств ...Управление проектаминет заявокЗакрыт13 лет назад