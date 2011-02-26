Консалтинговая компания "UCG"

Компания UCG работает с 1999 года. С 2000 года мы занимаемся рекрутингом для компаний из Украины, России, Прибалтики, Польши.

За этот период благодаря нашей работе более 800 человек нашли для себя новое место работы и получили новые возможности профессионального развития. И более 250 компаний получили ценных сотрудников, для развития своего бизнеса.

Наша работа всегда индивидуально ориентирована: мы подбираем специалистов под конкретную отрасль, под конкретный бизнес, под конкретную компанию и даже под конкретного руководителя. Учет всех этих нюансов и факторов, позволяет нам оставаться среди ведущих рекрутинговых агентств уже более 10 лет.

Контактная информация:

Руководитель - Удод Юрий

Тел.: +38 098 646 0 426

E-mail: [email protected]